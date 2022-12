MAAILM ⟩ Ametlikult tõestatud: haid on rassistid...

Mõrtsukhaid ehk suured valgehaid on rassistid, sest nad eelistavad, et nende uurimisega tegeleksid peamiselt meessoost eksperdid, kirjutab sarkastiliselt ajakirjanik Pandra Selivanov veebiväljaandes American Thinker ilmunud artiklis. Nii reageeris ta noore naisteadlase kaebusele, et haide teaduslikes uuringutes osaleb liiga vähe õrnema soo esindajaid.