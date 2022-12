Naeratada või siis mitte?

Jõulud on omamoodi kokkuvõtete tegemise aeg. Mida kogesime möödunud aastal, kuidas hakkama saime või ei saanud, kas soovid täitusid või tõi elu ette selliseid keerdkäike, mida üldse oodatagi ei osanud. Kõik need mõtisklused on meiega, olgu need siis positiivsed või negatiivsed. Aega tagasi keerata ei saa ja tuleb valida strateegia eluga hakkama saamiseks. Kas me jaksame olla optimistlikud ja vaatamata kõigele naeratada.