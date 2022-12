Kalalubade müügiportaal püstitas uue rekordi

„Kalaluba.ee pidas sellele proovikivile hästi vastu,“ nentis Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna peaspetsialist Indrek Ambos. „Oleme seda vastavalt klientide tagasisidele järjepidevalt täiustanud.“ Ambos meenutas, et 1. juulil, kui algas jõevähi püügilubade müük, esines tõrkeid. Need parandati kiiresti: suurendati süsteemi jõudlust ja testkeskkonnas tehti koormuse proove.

Ambos tunnistas, et kuna koormuse testimine on kasutuses olevas portaalis keeruline, ootas kogu portaali haldav meeskond nüüd ärevusega, mida 1. detsembri hommikupoolik endaga kaasa toob. „Esimesetel minutitel oli veebileht pisut aeglane, kuid tõsisemaid probleeme süsteemis siiski ei esinenud,“ ütles ta. Ambos lubas, et portaali meeskond üritab tulevikku vaadates kindlasti jõudlust veel paremaks teha.