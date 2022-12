MUHU UUDISSED ⟩ Üks vuasta lähäb aga jälle

Aga muhulaste vuasta es oln pooleskid kõege ullem. Ühna kohe mitmel-setmel korral oo õnnest õhatud, et oo ikka kena, et meite vald omaette jähi. Suurust oo just parasjägu. Isegid meite laod oo mieles seisn. Neh, nende jäuks ju sie uhke sõeduriist sii vuasta alguses tuodi, misega kaudu vett igasepuole likki piaseb. Ja Piiri magasiait sai uie katusse piale ja Hellamuale, kohe laululava taha, tehti vägev jõuväljak, Koguva sai uie parkla. Masu kolm kilumietrid külatiesid läksid mustkatte alla. Nõmmküla rahvas pannid seljad kokku ja vädasid oma külalatsi piale lekri. Neh ja siis nie kanged laadapäävad, midast enne jõulusid sii Pädastes ja Põhjaranniku bussiputkates pieti – Külasemast kuni Nõmmkülani välja. Ja sui, kui neid kohvikume tehti ja. Neh, elu köib igas külas.