"Kogume raha, et need ära maksta. Sügis oli väga keeruline," kommenteeris olukorda Kuressaare jahisadama juhatuse liige Jaanis Prii.

Ta märkis, et sadamahoone on elektriküttel, mis tähendab praeguste hindade juures märkimisväärset lisakulu. Samuti ei ole sadama külastatavus, mis koroona ajal järsult langes, jõudnud taastuda varasemale tasemele ehk tulud on väiksemad. Sellest ka võlgnevused, millest kõige pakilisemad on transpordiametile tasumata arved navigatsioonimärgistuse hoolduse eest 2021. ja 2022. aastal.