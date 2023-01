Nii väitis üks puiduettevõtja, et igal medalil on kaks külge ja sellised asjad hakkavad juhtuma, kui keegi oma tegevusega ületab mõistlikkuse piiri.

"Loopealsete taastamine on igati hea ja vajalik tegevus, kui seda tehtaks mõistlikus mahus. Muhu saarel on see mõistlikkuse piir juba ammu ületatud ning suurest ja üllast loodushoiust on saanud lihtlabane ja ahne äri, millel pole enam mingitki seost loodushoiuga," teatas ta.