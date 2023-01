MUHU UUDISSED ⟩ Tarkus tarviline vara!

Neh, et lapsed juba läksid kuoli. Ja pühabest akkab Külasema külakuolis kua uus kuolivuasta. Kellu kahestteistmest Liiva lasteaidas. Nõnna kut nende kuolikord ette näeb. Sedakorda oo moatiaduse tund. Õpetajaks oo Tamse Aasa Mart, ristinimega Mart Saarso, kis ise ütleb ennast olavad muhulase raktikant. Neh, seda ta oo kua. Mardil oo sur muhe jutt ja ilmast-muast tiab täma riaki palju vägevaid lugusid. Nõnna et tasub kuulama minna küll. Üks euru kuoliraha tuleks tasku pista ja mudud palju tarblisi ja põnevaid küsimusi kua õpetajaärrale. Ja pitka kuolipääva keskel mudud oo ikka süömapaus kua ja tihasse pirekse võimlemist. Ja sie oo sõuke kuol, kus vanust ep küsi kiegid. Ole nii vana kut tahes, ikka oodetse.

Kuolitarkust suab Muhus vielgid juure. Kui kõrval suures valdas oo mureks, et suaks äkist mõned kuolid ää kaota või vähemaste mõned lassidkid kindi panna, siis Muhus tihasse üks kuol juure! Neh, riiklikku põhiaridust sõukses kuolis mudud ep pakuta. Sie piaks ikka juba suadud olema, et sõnna uude kuoli piaseks. Sest Muhu Elu Kool suaks olema nõuke kuol, kus õpetatse ikka vanu inimesi. Või toetatse nende õppemist ja nõukse kuoli asutamise kohta oo Hellamoa külakeskuses 21. jaanuaril kellu poolest kahest üks suurem kogukonna kokkusuamine laanis. Neh, põhikuol meitel oo ja pärandikuol oo kua ja Külasemas oo külakuol ja nüid siis luotus suur, et suab ühe kuoli juure viel. Tarkus tarviline vara. Ükskid kuol põle undrehti. Olga ete mõukses vormaatis tahes.