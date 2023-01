ROLAND MERE ⟩ Docta ignorantia – tean, et ma midagi ei tea

Pealkirjas toodu on võõrkeelne fraas, mida enamik ilmselt pole kuulnudki. Küll aga on ilmselt paljudele jäänud kõrvu Sokratese väljaütlemine: "Tean, et ma midagi ei tea." Lauses küll puudub teatud loogika, sest kui sa midagi ei tea, siis kuidas sa saad seda teada, aga lause mõte on tegelikult teine.

Eks minagi alustasin oma teadlikku elu palju aastaid tagasi eesmärgiga saada võitjaks ehk omada surres rohkem asju. Kolmekümneselt arvasin nagu enamik selleealisi, et nüüd ma tean küll kõike. Neljakümneselt olin kindel, et nüüd on küll piir ees ning rohkem pole võimalik juurde õppida ja et kolmekümneselt ei teadnud ma suurt midagi. Olles lõpetanud aastaid või siis pigem ikka aastakümneid tagasi kuulsa Makarovka mereakadeemia (Leningradi admiral O. S. Makarovi nimelise kõrgema mereinsenerikooli – toim), suhtusin veel kuni eelmise aasta alguseni TTÜ Kuressaare kolledžisse teatava üleolekuga. Et mis ülikool see ka on. Aga minu suur miinus ja pluss on mu jonnakus ja uudishimu. Kui ise ei proovi, siis ei saagi teada.