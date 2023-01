ESTA ALEV ⟩ Rapikusse kasvanud rannad – liiale läinud looduskaitse tulemus

Nimelt on pildil lage rannaäärne maastik, kus enamik tuulikuid on lähemal kui 200 meetrit merest. Rand ei ole eriti kõrge, kohati lausa märgala. Rannale lähedal on sobivad alad haritud põldudeks ja nende vahele on tuule kaitseks istutatud põõsasribad. Ranna ääres leidub piisavalt ka looduslikumaid alasid, kuid mitte lausa kuivanud kadaka- ja põõsaste rapikuid nii nagu meil Saaremaal. Kõik sellel pildil Gotlandist on inimese poolt mõõdukalt korrastatatud ja kasutatud.