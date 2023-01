VAMBOLA PAAVO ⟩ Luksuskaubast nimega ajaleht ja internetist

Tänavu möödub 166 aastat regulaarse ajakirjanduse algusest Eestis, kui ilmuma hakkas näddalileht Perno Postimees. Nii pandi alus meie ajakirjandusele, mis levis Liivimaal kulutulena. 21. sajandi kolmandal kümnendil sai ajalehest aga luksuskaup – see juhtus, kui toimetustel tuli hakata ilmumissagedust kärpima. Kannatajaks on lugeja. Põhjuseks neljatäheline sõna raha. Eile ei ilmunud Eestis enam ükski üleriigiline päevaleht. Oleme laskunud samale pulgale, kus lätlased juba ees on. Seal näevad üleriigilised väljaanded trükivalgust juba mitu aastat vaid kolmel-neljal päeval nädalas.