KADRI TÜÜR ⟩ Mida poliitikud näevad – ressurssi või mitmekesisust?

Taas on Eestimaal käes poliitiliste arutelude elavnemise aeg. Praegu on õige aeg mõtelda korraks kriitiliselt sellele, kas on üldse vahet, kas sõnavõtjad esindavad vasak- või parempoolsust, või isegi, kas nad lähtuvad oma tegevuses nn avalikest, rahvuslikest või hoopis ärihuvidest. Need on tänapäeval kõik üsna ujuvad orientiirid.