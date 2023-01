Koolitants 2023 maakondlikud tantsupäevad algavad Tartust ja lõpevad Kuressaares

Kohalik tantsukool Semiir on Koolitantsul osalenud juba 1999. aastast. Semy Morguni sõnul on Semiir sel aastal koolitantsu eelvoorus esindatud seitsme kavaga, millega osaletakse 18. märtsil Kuressaare Kultuurikeskuse maakondlikul tantsupäeval. Kohapeale on oodatud ka pealtvaatajad.