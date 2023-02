Incap määras Eestis oma tootmise alaliseks juhiks Margus Jakobsoni

Täna Incapi rahvusvahelise grupi nõukogu poolt alalisse ametisse kinnitatud Jakobson on töötanud Incapis alates 2016. aastast ning osalenud protsesside arendamises, ettevõtte strateegia loomises ja aidanud viia tehase kvaliteedistandardid kõrgemale tasemele, et pakkuda parimat teenust ka keeruliste vajadustega klientidele. Alates 2022. aasta novembrist täitis Jakobson tehase juhi ametikohustusi.

“Mul on hea meel, et Margus liitub nüüdsest Incapi juhtkonnaga. Meil on Eesti üksuses väga tugev meeskond ja rõõm on tõdeda, et leidsime selle tiimi seast kandidaadi tehase juhi kohale. Margus on olnud ettevõttes juba aastaid ning näidanud selgelt oma panust Eesti üksuse edusse," sõnas Incapi rahvusvahelise korporatsiooni juht Otto Pukk.