TERVIS ⟩ Noored tarbivad energiajooke rohkem kui kunagi varem

Viimasel ajal on üheks suuremaks noortega seonduvaks probleemiks olnud e-sigaretid, kuid on ka teine mure, mis on justkui kahe silma vahele jäänud: viimase 10 aastaga on energiajookide tarbimine järjest laialdasem. Põhjuseid, miks noored energiajooke tarbivad, on mitu.