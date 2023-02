GALERII ja TREILER ⟩ Saaremaal filmitud „Suvitajad“ esilinastub järgmisel nädalal

Sohvia Veski (Kaire Vilgats) on 43-aastane lopsakas ja võimukas linnanaine, tõusikliku loomuga ja väga mures selle pärast, mis temast arvatakse – mulje on peamine! Ta käitub nõnda, nagu kuuluks kõrgklassi, tõelise eliidi hulka, on edev ja turtsakas. Sohvia on harjunud oma meest ja poega kantseldama ja talle valmistab tuska, et tema noorem õde Erna tema ees piisavalt ei lipitse. Sohviale meeldivad head toidud, kallid parfüümid ja kaunid kostüümid, ta on Ilumaailma juhataja ühes kaubanduskeskuses ja kursis kõigega, mida prantslased elust arvavad. Tema okkalise koore all on aga siiski peidus ka õrnem loomus, mis vajab hoolimist ja armastust. See kiht avaneb filmis, kui Sohvia on oma kompromissitu edukultusega enda pereelu vastu kivimüüri tüürinud.