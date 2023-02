MAAILM ⟩ Austraalia keskpank eemaldab rahatähtedelt Briti monarhi pildi

KAS LÕPP MONARHIALE? Elizabeth II on viimane Briti monarh, kelle portree ilutseb Austraalia 5-dollarilisel rahatähel. Kuna viimasel ajal on rohelisel kontinendil üha enam tugevnenud monarhiavastased meeleolud, on mõned poliitikavaatlejad spekuleerinud, et tegemist võib olla esimese sammuga teel, mis lõppkokkuvõttes viib vabariikliku korra kehestamiseni Austraalias.

Foto: news.sky.com