Lihatööstus kutsus tagasi Saaremaa saunasingid

Amet soovitab tarbijatel, kes on kõnealusest partiist endale tooteid soetanud, neid mitte tarbida. Tarbijal on õigus viia need tagasi kauplejale, kust toode osteti ja küsida tagasi toote eest tasutud raha.

Toiduohutusalase seadusandluse alussäte on, et toidu ohutuse eest vastutab seda toitu tootev käitleja, kes peab tarvitusele võtma kõik meetmed ohutuse tagamiseks. Ameti kohustus on teavitada tarbijaid, kui turule on jõudnud toit, mida ei saa ohutuks pidada.