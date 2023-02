Iga-aastase tänusündmuse kuupäevaks on MTÜ Ruhnu Kultuuriruum sünnipäev, mida tähistataksegi tänades kõiki saare kultuuriellu panustanuid, teatas MTÜ Ruhnu Kultuuriruum.

Nööp valiti traditsioonilistest Ruhnu rahvarõivastest inspireerituna, kuna just need kõigile tuntud triibulised vestid olid kenade nööpidega varustatud. Nööbi kujunduse ja teostuse autor on Silver Roostik, kes suutis Ruhnu mustast tammest voolida välja stiilse disainiga ehtenööbi, mida kaunistavad nööbi omaniku hõbedased initisiaalid.