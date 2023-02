Oo, sport, sa oled viha

Pierre de Coubertin oli kahtlemata idealist. Arvata võib, et ju oli tallegi teada, et väidetav sõdade peatamine olümpiamängude ajaks Antiik-Kreekas on pelgalt ilus müüt, aga see ei takistanud teda esimeste kaasaegsete olümpiamängude avamisel spordi ja rahu vahele võrdusmärki panemast. Mis kahjuks ei pädenud siis, on tõest väga kaugel täna ning tasapisi hulluks minevas maailmas kaugenevad need mõisted teineteisest veelgi.