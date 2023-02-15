N, 16.02.2023
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PEREKONDLIKUD SÜNDMUSED ⟩ Saare maakonnas

ajavahemikul 9.–15. veebruar 2023
Saarte Hääl
Saare maakonnas
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Foto: Erakogu

Registreeritud peresündmused Saare maakonnas 9.–15. veebruar 2023

SÜNNID

  • Carola Tasane (6.02) Kuressaare linn
  • Lenna Kolla (6.02) Kärla alevik
  • Simon Selim Kallas (8.02) Saaremaa vald
  • Leon Altrof (9.02) Kuressaare linn

SURMAD

  • Klara Luurmees (98) Karja küla
  • Silvia Siim (86) Nasva alevik
  • Veera Hani (84) Kuressaare linn
  • Mahta Pärnoja (82) Kärla alevik
  • Mati Kärner (81) Orinõmme küla
  • Enda Peegel (71) Atla küla
  • Vambola Sirkel (70) Kuressaare linn
  • Valve Himmist (93) Himmiste küla
  • Tiiu Lõhmus (70) Võhma küla
  • Rein Raudsepp (70) Suure-Rootsi küla

ABIELUD

  • Anneli Tiivits ja Viljar Piip – 13. veebruar
  • Merje Dolgovski ja Indrek Nelis – 13. veebruar
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