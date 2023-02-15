Registreeritud peresündmused Saare maakonnas 9.–15. veebruar 2023
PEREKONDLIKUD SÜNDMUSED ⟩ Saare maakonnas
ajavahemikul 9.–15. veebruar 2023
Saare maakonnas
SÜNNID
- Carola Tasane (6.02) Kuressaare linn
- Lenna Kolla (6.02) Kärla alevik
- Simon Selim Kallas (8.02) Saaremaa vald
- Leon Altrof (9.02) Kuressaare linn
SURMAD
- Klara Luurmees (98) Karja küla
- Silvia Siim (86) Nasva alevik
- Veera Hani (84) Kuressaare linn
- Mahta Pärnoja (82) Kärla alevik
- Mati Kärner (81) Orinõmme küla
- Enda Peegel (71) Atla küla
- Vambola Sirkel (70) Kuressaare linn
- Valve Himmist (93) Himmiste küla
- Tiiu Lõhmus (70) Võhma küla
- Rein Raudsepp (70) Suure-Rootsi küla
ABIELUD
- Anneli Tiivits ja Viljar Piip – 13. veebruar
- Merje Dolgovski ja Indrek Nelis – 13. veebruar