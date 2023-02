MUHU UUDISSED ⟩ Muhu kielt riagitse küll

Nüidseks oo jälle üks uus ja uhke rojekt änam-vähäm ühele puole suamas. Ma põle mitte enne juttu teingid, et äkist ma sõnu äe. Neh, Muhu oabitsa jutud said puhas linti võetud ja lähtvad emakielepäävast juutuupi üles. Iga tähe lukes ette ise inimene. Neh, ja põle pooleskid oln, et mõni aab sõrgu vastu või ep tule. Masu saba olli uksetagagid viel, kis oleks kua tuln, aga põle änam tähti jägun mitte. Irmuskena oo tiada, et muhulased, iseäranis nooremad inimesed oo akan rohkem julgema muhu kielt riaki. Rügame aga ietsi! Ja nüid ikka vielgid suurema kampaga!