JUHTKIRI ⟩ Tublid maakoolid

Kuigi valitseb arusaam, et suured koolid pakuvad paremat haridust ning õpilastel on seal rohkem võimalusi end arendada, ei pruugi see alati paika pidada. Tõik, et Õhtulehe koostatud edetabelis on Lümanda põhikool oma taseme poolest Eesti koolide edetabelis kõrgel kuuendal ja Muhu põhikool 12. kohal, annab tunnistust sellest, et ka väikesest maakoolist võib saada väga hea ja mitmekülgse hariduse, mis ei jää milleski alla eliitkoolide pakutavale.