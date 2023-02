JAANUS TAMKIVI ⟩ "Teame juba ajaloost, mida tähendab jääda hullumeelse naabri haardesse!"

24. veebruarist aastal 1918 sai alguse Eesti Vabariigi teekond läbi keerulise ajaloo. Ajaloo, kus teadagi jõud ja õigus on kahjuks olnud ikka pigem suurte käes ning väikesed riigid on saanud ajaloos kesta vaid tänu visadusele, töökusele ja tarkusele. Nii olemegi jõudnud tänasesse ja meie kõigi tähtsam, meie oma riik on alles ja olemas. Ja mitte lihtsalt olemas, vaid ta on ka tubli ja edukas ning meie eestlaste keel ja kultuur on hoitud ning kaitstud.

Kuid kahjuks – Euroopa taevas on tumedad sõjapilved. Möödunud aasta on olnud kõike muud kui tavapärane ja rahulik aasta. Meie kõikide päevad on olnud täis kohutavaid ja koledaid sõjauudiseid Ukrainast. Kogu pika aasta kestab Euroopa pinnal jõhker, mõttetu, täiemahuline sõda. Sõda, mis on toonud mõõtmatuid kannatusi ja purustusi ukraina rahvale ja riigile. Kuid see pole suutnud murda ukrainlaste tahet seista oma vabaduse ja iseolemise eest. Meie, eestimaalaste ainus mõeldav roll kogu selles sõjakeerise kulgemises saab olla toetada Ukrainat nii kuidas vähegi suudame ja oskame. Kogu Eesti rahvas, ka me saarlased siin, oleme olnud selles väga pühendunud. Sest me tunnetame ja mõistame üsna selgelt – see kõik, kogu see koledus võid juhtuda ka meie õue peal. Ja me ju teame juba ajaloost, mida see tähendab jääda hullumeelse naabri haardesse.