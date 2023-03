MUHU UUDISSED ⟩ Meitel olli kua pühade puhul mitu pidu

Ikka terit neh. Küinlakuu oo müödas jälle. Aga andis ikka kenad küinlailma kua vahele. Põle kogu aeg sur läkuauk oln mitte. Neh, just vastlabeks tõi kenasti lumekorra maha ja kis tahtsid, nie said rullida nõnna, et vähä põln.