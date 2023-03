REPLIIK ⟩ Milleks see mõttetu bürokraatia?

Ilmselt on enamuseni Saaremaa valla elanikest jõudnud info, et 1. aprillist on Saaremaa vallas kohustuseks biojäätmete komposteerimine. Sellega seoses on vallavalitsuses tuldud välja “hiilgava” ideega, mille järgi tuleb esitada vallale avaldus koos fotoga, kus pead tõendama, et komposteerid oma biojäätmeid ise.