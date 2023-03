JUHTKIRI ⟩ Kuidas aidata last, kes on hädas?

Aga sellepärast, et see ei ole üksnes pere enda ja omavalitsuse sotsiaalosakonna asi, vaid puudutab palju laiemat hulka inimesi.

Kõnealuse pere kortermajanaabrid on pidanud müraterrorit kannatama juba aastaid. Kui asi on muutunud juba talumatuks, tuleb ju ometi midagi ette võtta. Ja eks nad ole ka proovinud, ent politsei sõnul pole nad tuvastanud öörahu rikkumist ega ühtki muud süütegu.

Vallavalitsuse sotsiaalosakond kinnitab, et tegeleb selle perega, ent paraku pole sellest seni olnud mingit kasu – mudilane karjub endiselt ning asi muutub naabrite sõnul aina hullemaks.

Ilmselgelt on see pere ja pereema hädas ning vajavad abi. Ja palju tõhusamat, kui seni. Sest paistab, et ema üksi olukorraga toime ei tule.