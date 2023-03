Etapp sõidetakse Fafe linna ümbruses, mis on ühtlasi ka Robert Virvese kaardilugeja Hugo Magalhães'i koduralli.

"Rajaga tutvumine on tänaseks tehtud ja teeolud saavad olema keerulised, sest sadanud on nii rallile eelneval kui ka käesoleval nädalal. Olud on aga kõigile võrdsed, seega oleme väljakutseks valmis," kirjutab Virves Facebookis.