Profirattur Mihkel Räim jäi Horvaatias napilt esikümnest välja

Reedese etapi kohta märkis Räim, et sajab vihma ja tuleb jahe ilm. „10 kilomeetrit enne lõppu on üks 2-2,5 kilomeetri pikkune tõus, mida ilmselt minnakse täiega. Eesmärk on pundi peas ära istuda ja siis finišit panna. Viimane kord olin sel etapil 11. ja see viga tuleb parandada," leidis Räim.