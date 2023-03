JUHTKIRI ⟩ Peaaegu võimatu missioon

See, et perearste Saaremaal napib, on ammune probleem. Praegu teenindab koguni viit siinset nimistut asendusarst. See aga pole ainus murekoht. Inimesel, kes soovib Saaremaal perearsti vahetada – näiteks kolimise tõttu maalt linna – , tuleb vaba kohta tikutulega otsida.