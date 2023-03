AI ⟩ Kas vestlusrobot on tark mees taskus või veel üks pulajutupaunik?

Tehisintellekt tegeleb meiega tegelikult juba ammu, kuigi enamus seda peaaegu ei taju. Kõige igapäevasem näide on otsingumootorid ja sotsiaalmeediaplatvormid, mille algoritmid meie käitumist, soove ja harjumusi reaalajas analüüsivad ning sellele tuginedes meid teatud sisu või teemade juurde suunavad. See on olnud suurkorporatsioonide ja valitsuste tasand.