Kuressaare politseijaoskonna rakendusekspert Matis Sikk tõi välja, et liiklusõnnetusi registreeriti kokku viis, neist kolm kokkupõrked metsloomaga. "Õnneks inimesed üheski õnnetuses viga ei saanud," märkis ta.

"Samuti torkas silma, et ilmastikuolude kevadisemaks muutudes on hakanud kiirused maanteedel kasvama ja politseinikel on taas põhjust sellele teemale rohkem tähelepanu pöörata."