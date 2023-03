Tuul pöördub edelast loodesse ja põhja ning ulatub puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on 0..+4°C, hommikul võib kohati -1°C-ni langeda. Päeval on taevas õhukesi kõrgeid pilvi, pärastlõunal läänepoolsetes maakondades ka tihedamaid pilvi, aga ilm püsib sajuta. Puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur on +2°C-st meretuulega rannikul kuni +8°C-ni sisemaal, õhtul langeb 0°C lähedale.