Saarlasest lendoravate uurija elutöö sai näituseks

„Illar Muul on kahtlemata oma valdkonna suurkuju. See sõjapõgenikuna välismaal üles kasvanud ja teadlaseks sirgunud Saaremaa juurtega mees on aga jäänud kodumaal võrdlemisi tundmatuks. Meie uus näitus on austusavaldus Illar Muulile ja võimalus tutvustada tema elutööd Eestis,“ ütles näituse kuraator Leida Ojasoo.