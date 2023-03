Eesti parim kalatoode 2023 on Saare Kala Tootmise OÜ Leegitatud lõhefilee – õrnalt soolatud ja ehtsal tulel küpsetatud. Nahaga lõhefilee on küpsetatud madalal kuumusel, et säiliks lõhele omane maitse ja mahlasus. Küpsetatud filee pealispind leegitatakse aga ehtsal tulel, et tuua esile lõhe hõrk maitse. Tegemist on uudse küpsetamise ja ehtsal tulel leegitamise tehnoloogiaga.