Naistel on eeldused rikkaks saada

Vaadeldes töötasusid on märgata palgalõhet, nimelt statistikaameti järgi oli 2021. aastal naiste brutotunnitasu 14,9% väiksem kui meestel. See tähendab, et naiste keskmine kuupalk oli 1442 eurot ning meestel 1695 eurot, mis annab palgalõheks 253 eurot.

Visates pilgu inimeste elatustasemele, siis seal on võimatu vahet teha, millise soo esindajaga on tegemist. Ometi saavad naised hakkama väiksema rahasummaga kui mehed. Vaadates ka naiste ostuharjumusi, on märgata, et naiste ostud on rohkem kaalutletud kui vastassoo esindajatel. Hoolimata sellest, et naiste üks domineerivam miinus on suurem kalduvus emotsiooniostudele, annab see kaalutletus teadlikkuse soodustustest ning võimaluse raha kokku hoida.