Saaremaa valla liikluskomisjoni poole pöördunud kodanik Männimetsa elamurajoonist märkis, et ülekäigurada on küll linna sissesõidu ringtee vahetus läheduses, kuid see ei ole turvaline. Kergliiklustee asub teisel pool ringteed, aga jalakäijana on sinna raske jõuda.