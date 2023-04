VIDEOLUGU ⟩ Suursild saab 170 aasta taguse väljanägemise

Muinsuskaitseameti Saaremaa nõunik-insener Üllar Alev ütles, et vahepeal külma ja suurvee tõttu seiskunud tööd lähevad nüüd, kus ilmad soojemad, uuesti hooga edasi. Läinud nädalal said paika silla otsapostid, jätkuvad müüri- ja sillutisetööd ning ees seisab ka mitme uue jäämurdja ehitamine.

Silla taastamise aluseks on 1987. aastal valminud projekt, mis tugines omakorda 1856.–1858. aasta remondi-aegsele kirjeldusele. Sild on aegade jooksul olnud rohkem kui pooles ulatuses õhku lastud, pärast parandatud ja korduvalt ümber ehitatud. Kunagi on sillal Kihelkonna maantee poolses küljes olnud ka tugipiilarid, kuid neid taastada ei ole plaanis.