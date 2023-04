Raamatukogu juhataja Tiina Sild ütles Kadi raadio "Keskpäeva" saatele, et tema jaoks on tegu teise kolimisega. Kunagi tegutses raamatukogu pastoraadihoones, kust see koliti kohaliku ühismajandi esimehe kabinetti, nüüd siis lasteaeda. "Niipalju kui seni olen kommentaare kuulnud, siis meil pidi olema Saaremaa kõige ilusam raamatukogu," muigas Sild.