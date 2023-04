Kuressaare erootikapoest on hakanud kaupa tellima ka saarlased ise

Poe üks omanikke Marko Ilumets ütleb, et Kiusatus on erootiliste kingituste pood, kuid liigitub ka sex shop’i alla, kirjutab Äripäev. Poe teise omaniku Kadri Arro sõnul tuleb Saaremaal äri ajades olla toimekas mitmel rindel, kui tahta edu saavutada.

Viimased pool aastat on Arro täheldanud, et üha suuremat rolli on hakanud mängima e-pood. E-poest pakiautomaati ei telli vallatut kraami mitte ainult kaugem klient, vaid ka Saaremaa enda inimesed. Arro arvab, et põhjus võib olla ehk ka selles, et tööpäev lõpetatakse hiljem ning pärast enam lihtsalt ei jõuta poodi.