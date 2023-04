Kunagine Kärla vallavanem, rallientusiast ja majutusettevõtja Villi Pihl (47) võttis ettevõtte juhtimise üle esmaspäevast. Piimatööstuse nõukogu esimees, Kõljala POÜ juht ja omanik Tõnu Post selgitas, et eelmise juhiga hakkas lepingu aeg läbi saama.

"Nõukogu otsus, et me vana juhiga praegu [lepingut] ei pikenda ja leidsime uue juhi Saaremaalt," ütles Post. "Valdis Noppel on asjad üle andnud ja Saaremaa piimatööstuse juhtimist jätkab ja alustab Villi Pihl."