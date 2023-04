Minu jaoks on parim puhkus selline, kui saan minna tuttavast keskkonnast ära. Paljud eestlased eelistavad talvel minna Egiptusesse või Tenerifele, mina aga soovisin sõita kuhugi, kus on tõeliselt soe ka õhtuti ja öösiti. Samas ei tahtnud ma üksnes rannapuhkust, vaid tutvuda kohaliku elu-oluga, näha põnevaid kohti. Kolmas kriteerium oli see, et reisi aeg oleks sobiv, võimaldades mul oma kohustuste juurest paariks nädalaks ära minna.

Pisut uurimistööd reisifirmade kodulehtedel ja sihtpunkt oligi leitud – Malaisia. Nüüd, kodus tagasi, võin kinnitada, et see on koht, kus kampsunit ja pikki pükse pole kotist välja võtta tarvis, sest isegi öine temperatuur on 26 kraadi ja üle selle. Päeval on sooja muidugi rohkem, ent see ei ole kõrvetav, higistama ajav kuumus.