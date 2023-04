Ahjuõun on saanud juba ka varem tunnustuse Eesti Sommeljeede Assotsiatsiooni poolt ja mis kõige tähtsam, Pöide klientide poolt, mis teeb tootjatele eriti rõõmu. "Alati on hea tunne, kui miski õnnestub ja kui juba mitmest kohast tunnustus tuleb, siis see peab tõesti hea olema!" rõõmustab Sumberg.