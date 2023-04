MUHU UUDISSED ⟩ Juhanist ja Juhani palgest

Nõnna et tehku nie omast arust kanged kirjamehed sial Talina linnas selle Juhani poole palgega just mis tahes. Ega muhulased ep oska siikohtas muud vastu ütelda kut just Smuuli oma Mardi Riste sõnadega: “Sind soab laulu sisse seisma pandud kut kirgu äbiposti. Ja see oo ullem kut vangimaja. Vangimajast soad sa ämma löömise eest varsti lahti, aga laulu sees sa seisad sada voastat ja ükski palumine sind sealt lahti ei lase. Nõnna.”