KADRI TÜÜR ⟩ Smuuli personaalküsimus laiemas kontekstis

Smuuli ja Vaarandi tundis küüditamispäeval Harjumaale Kõue valda lähetatud kultuuritöötajate agitbrigaadi hulgas ära toonane valla partorg Robert Lään, kelle mälestused on avaldatud ajalehes Harju Elu 11. veebruaril 1988. See oli aeg, kui vanadele julgeolekutöötajatele hakkas koitma, et ajad võivad muutuda, ja nii mõnigi neist otsustas lagedale tulla ennetava pihtimuse ja patukahetsusega (väga sarnast käitumismustrit esines 1950. aasta "kodanlike natsionalistide" paljastamise kampaanias). Samuti kirjutab Lään, et kultuuritöötajad viidi vallamaja kõrval asuvasse tallu, et nad seal varad üles kirjutaksid.