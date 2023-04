Ott Tänak: "Kodus on kõik hästi. Lapsed-naised on kõik terved"

Möödunud nädalavahetusel peetud Horvaatia rallil Ford Puma Rally1-ga teisele kohale tulnud Tänakult uuriti kõigepealt, kuidas tal kodune olukord on, vahendas Postimehe Spordiportaal. Nimelt vihjas eestlane mullu, et just koduste probleemide tõttu võib ta karjääri lõpetada.

"Jah, õnneks on lahenenud. Kodus on kõik hästi. Lapsed-naised on kõik terved," rääkis Saaremaalt pärit piloot.

Kui viimased kaks aastat sõitis Tänak Hyundai rallitiimis, siis tänavusest aastast on ta tagasi M-Spordis, kus suurele karjäärile hoo sisse sai.