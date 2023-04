LÄBI RASKUSTE TÄHTEDE POOLE ⟩ Kuidas alustada ettevõtlust?

Ettevõte on organisatsioon, mis toodab, müüb kaupu või osutab teenuseid raha eest. Selleks, et hakata ettevõtjaks, oleks kasulik selgeks teha sellega kaasnevad kohustused, õigused ja vastutus. Samuti on enne ettevõtte registreerimist vaja äriideed, potentsiaalset sihtrühma, et teha selgeks nende põhivajadused ja mõelda välja viis, kuidas nendeni jõuda.