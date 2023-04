Pärast Mustjala taidlejate esinemist avas saatejuht mikrofoni lavalt saali tulnud tantsijate ja lauljate ees. Koolitüdrukud ütlesid, et on juba aastaid harjutanud ja esinemiskogemust jagub ka mitmeks aastaks. Juhendaja Helje Raaper on tantsijatele ja lauljatele õpetanud just Mustjala kandist pärit tantse ja laule. Vahest kõige tuntum on neist laulumäng "Mustjala pulmarong", mis ka Valjalas ette kanti.