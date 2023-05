Ära maga maha – laulupeo solistide konkursi lõpuni on jäänud nädal

Olav Ehala “Kodulaulu” laulupeol juhatav dirigent Markus Leppoja hindas seni laekunud videote põhjal esinejate taset väga lootustandvaks. “Praeguse seisuga on meil naissolistide häälenäidiseid rohkem, loodame, et järgnevatel päevadel on ka noormehed aktiivsemad oma videoid saatma,” ütles Leppoja ja lisas: “Refrääne võib salmide vahele laulda, aga ei pea. Kui refrääne klaveril vahele mängida, võib neid soovi korral lühendada.”