"Meile on omavaheliseks suhtlemiseks antud palju võimalusi, millest ühise keele verbaalne ja kirjalik vorm on kõige tuntumad. Kuidas aga peaksime käituma juhul, kui teine inimene, kuulamata sinu soove või argumente, on veendunud, et üksnes temal on õigus?" kirjutab saarte praost Anti Toplaan.