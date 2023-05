JUHTKIRI ⟩ Tants ümber tondilossi

Aastaid tagasi Kaare tn 3 maja renoveerimise plaani võtnud ja nüüd asjaga tõsiselt tegelema hakanud majaomanik, noor hakkaja kinnisvaraarendaja sai hiljuti transpordiametilt teada, et hoone kordategemine on lennundusseadusega keelatud, kuna maja asub lennuvälja kaitsevööndis, kus lennuki maandumisel ja õhkutõusmisel juhtub kõige rohkem õnnetusi. Seega plaan ehitada kasarmuhoone ümber korterhotelliks, kus korraga viibib palju inimesi, on elanike elude ohtu seadmine. Kas pole mitte tobe hinnang?

Valmis on ehitatud Kummeli toidupood, laienes Jysk, tuleb Lidl – inimesed on igal pool koos. Veelgi enam, tondilossi vahetusse lähedusse ehitatakse peagi jalgpalli sisehall. Kas siis nende inimeste elud, kes neis hooneis viibivad, ei olegi olulised? Seda enam, et endine kasarmuhoone on omal kohal seisnud aastakümneid ning lennuk lendab mööda hoopis eemalt.